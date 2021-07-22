Şiddet mağduru kadın, kamuoyu desteğine teşekkür etti

Bülent Ersoy’un menajeri tarafından korumalara darp ettirildiği iddia edilen Libas Çavlak Altınkepçe’ye tüm Türkiye’den destek mesajı yağdı.

Geçtiğimiz günlerde babasının çocukluk arkadaşı olan Bülent Ersoy’u dinlemeye giden Libas Çavlak Altınkepçe, Ersoy’la kuliste görüşmek istediği sırada Ersoy’un menajeri tarafından korumalara darp ettirildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan olayın basında yer almasının ardından Libas Çavlak Altınkepçe’ye başta kadınlar olmak üzere tüm Türkiye’den destek yağdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çavlak yurt içi ve yurt dışından kendisine destek mesajları yağdığını belirterek "Gerçekten çok destek mesajları aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerek DM’lerime, gerek telefonlarıma, gerek sosyal medyama. Yurtiçinden yurtdışından çok destek mesajları aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için" dedi..

"Sonuna kadar davamın arkasındayım"

Olaydan sonra kimsenin kendisini aramadığını ve davasının sonuna kadar arkasında olacağını belirten Çavlak "Beni olaydan sonra arayan olmadı, olmasını da beklemiyorum zaten o beyden. Ben zaten suç duyurusunda bulundum bunun takipçisi olacağım. Sonuna kadar davanın arkasındayım. Çünkü ben 1,5 yıldır psikolojik şiddet görüyorum. Psikolojik bir şiddete maruz kaldım. Ben yüce adalete güveniyorum. Adalet yerini bulur. Babam da rahat uyur onun vasiyetini de yerine getirmiş oldum" ifadelerini kullandı.