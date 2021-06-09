Şikago-Dubai seferini yapan uçak İstanbul’a acil iniş yaptı

Emirates Havayolları’nın Şikago’dan Dubai’ye giden uçağı 80 yaşındaki kadın bir yolcunun fenalaşması üzerine İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.Emirates Havayolları’nın Şikago’dan Dubai’ye giden EK-236 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı İstanbul hava sahasındayken 80 yaşındaki kadın bir yolcu fenalaştı. Kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından uçakta yapıldı. Ardından ekipler, durumu kaptan pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen kaptan pilot, acil iniş izni istedi. Kuleden alınan iznin ardından Emirates uçağı saat 14.38’de İstanbul Havalimanı’na indi. Sağlık ekipleri tarafından uçaktan indirilen yolcu ambulans ile özel bir hastaneye gönderildi. Yakıt ve ikram alan uçak, ardından Dubai’ye ulaşmak üzere 16.08’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.