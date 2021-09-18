Şile Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde çevre gönüllüleri ile bir araya geldi

Şile Belediyesi, ‘Dünya Çevre Temizlik Günü’nde ‘Temiz Çevre, Temiz Gelecek’ sloganıyla farkındalık oluşturmak için atık toplama etkinliği düzenledi. Çevre gönülleri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte açıklama yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Temizlik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşmasını istiyoruz” dedi.

Şile Belediyesi 18 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte, çevre gönüllüsü vatandaşlar ve Şile Belediyesi çalışanları Kumbaba mahallesinde yer alan Rokethane Mevkiinde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Etkinliğe, Şile Belediyesi çalışanlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, öğrenciler, çevre gönüllüleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

‘Temiz çevre, temiz gelecek’

Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, “Çevre Temizlik Günü” dolayısıyla “Temiz Çevre, Temiz Gelecek!” söylemiyle, Kumbaba Rokethane Mevkii’nde gerçekleştirdiği ve birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği etkinlikte, yeşil alanların, ormanlık bölgelerin ve sahillerin temiz bırakılmasının önemi vurgulandı.

Başkan Ocaklı: “Temizlik konusunda kalıcı farkındalık oluşmasını istiyoruz”

Çevre Temizlik Günü dolayısıyla açıklama yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinliğin çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için düzenlendiğini belirterek, “Bugün Şile Belediyesi olarak Türkiye’nin her köşesinde düzenlenen "Dünya Temizlik Günü" kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişilerin farkındalık oluşturmasına eşlik ettik. Şile’de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak, çöp kirliliğini yenmek ve yaşanabilir yarınlar için çok çalışmaktayız. Şile Belediyesi her birimiyle temizlik konusunda üstüne düşeni fazlasını yapıyor. Biz sıfır atık hedefiyle sürekli çalışan, gayret sarf eden bir belediyeyiz. Bugünkü etkinliğimizin de temizlik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmasını istiyoruz” dedi.