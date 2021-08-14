Şile’de dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

Şile’de plaja gelen vatandaşlar dalgalara aldırış etmeden çoluk çocuk denize girerek eğlendi. Boğulma riskine karşı dubalarla belirlenen sınırı aşan vatandaşları cankurtaranlar uyardı. Öte yandan Şile plajı havadan da görüntülendi.
Öte yandan Şile Ayazma Plajı ve dalgalar havadan görüntülendi.Şile Ayazma Plajına denize girmek için gelen Ramazan Sandıkçı, “Yazın son günlerini Şile’de denize girerek geçirelim dedik. Dalgalarla boğuşuyoruz gördüğünüz gibi. Can güvenliğimiz de var. Burada sağ olsunlar cankurtaranlarımız var. Dalgalardan korkmuyoruz çünkü sınırı geçmiyoruz. Ne kadar iyi yüzücü olsanız bile bu dalgalarla kimse baş edemez” dedi.