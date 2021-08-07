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Şile’de denize girmek yasaklandı

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Şile Kaymakamlığı, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün Şile’de denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Şile’de denize girmek yasaklandı
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Şile Kaymakamlığı, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün Şile’de denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Şile Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, Cumartesi günü rüzgarın 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olduğunu belirtti. Şile Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün saat 12.00 itibariyle Şile’de denize girmek yasaklandı. Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.
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