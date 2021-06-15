Silivri Belediyesi “Baba-Çocuk Şenliği” Düzenliyor

Silivri Belediyesi, pandemi sürecinde sosyal hayatları kısıtlanan çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, Babalar Günü nedeniyle düzenlenen “Baba-Çocuk Şenliği” etkinliğinde babalarıyla bir araya gelecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Büyükçavuşlu Piknik Alanı’nda 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. “Baba-Çocuk Şenliği” ile çocuklar hem doğada vakit geçirecek hem de düzenlenen oyunlar ve yarışmalarla heyecan ve eğlencenin keyfini çıkaracak. Şenlikte; animasyon gösterileri, danslar ve çizgi film maskotları katılımcılara keyifli dakikalar sunacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da katılacağı şenlik; açık büfe kahvaltı programı ile başlayacak. Kahvaltının ardından içerisinde illüzyon gösterisinin de bulunduğu sahne gösterileri düzenlenecek. Daha sonra çocuklar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevli personelleri tarafından oyun istasyonlarına yönlendirilecek ve burada çeşitli oyunlar oynanacak. Oyunların ardından verilen öğle yemeğinden sonra çocuklar spor, yarışma ve dans etkinliklerine katılacak. Programa katılmak isteyen vatandaşlar 17.06.2021 tarihine kadar tarihine kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelerek başvurularını buradan yapabilecek.

ETKİNLİK PROGRAMI:

1- 09.15 – Silivri Stadı önünde toplanma

2- 09.30 – Servislerin hareketi

3- 10.00 – Piknik alanına varış

4- 10.30-11.00 – Kahvaltı (sandviç ikramı)

5- 12.00-13.45 – Baba ve çocukların eğlenceli zamanlar geçireceği aktiviteler

6- 14.00 – Öğle Yemeği (hamburger köfte, meyve, meşrubat)

7- 15.00-17.50 – Baba ve çocukların çekişmeli mücadelesine tanık olacağımız birbirinden eğlenceli yarışmalar

8- 18.00 – Kapanış ve servis dönüş saati

GENEL KURALLAR:

1- Etkinlik programı 06-13 yaş ve arası katılımına uygundur.

2- Etkinlik programımız yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara sahip kişilerin katılımına uygun değildir.

3- Misafirlerimizin önce kendi sağlığı ve sevdiklerinin sağlığını düşünerek, maske takma zorunluluğu vardır.

4- Misafirlerimizin hareket saatinden en az 15 dakika önce araçların kalkış noktasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- Misafirlerimiz alana geldiklerinde HES Kodu ve ateş ölçümü kontrolü yapılacaktır.

6- Toplanma alanından hareket edildiği an itibariyle etkinliğinizde Lider/Rehberler ve görevli Belediye Personellerimiz tek yetkilidir.

7- Kayıt yaptıran vatandaşlarımızın herhangi bir mücbir sebep ve iptal bildirme durumunu en geç 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.30’a kadar tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. Bildirmeyen vatandaşlarımız Belediyemizin bir sonraki etkinliğine kayıt yaptıramayacaktır.

8- Program boyunca alkollü içecek tüketmek yasaktır.

9- Etkinlik alanında kabuklu yiyecek tüketmek yasaktır.

10- Etkinlik alanında tütün ve tütün mamulleri kullanmak yasaktır.

11- Etkinlikle Yedek Kıyafet bulundurulması ihtiyacınız dahlinde tavsiye edilir.

12- Etkinlik alanında ateş yakmak kesinlikle yasaktır.