Silivri Belediyesi Canlı Yayınlar ile Vatandaşlara Destek Oluyor

Silivri Belediyesi, pandemi sürecinde tedbir amacıyla günlük yaşama getirilen kısıtlamalar nedeniyle sosyal, kültürel, eğitici ve öğretici etkinliklerini sanal ortama taşıdı. Söyleşiden mini konsere, psikolojik destekten hobi kurslarına kadar birçok alanda Silivri BelTV üzerinden canlı yayınlar yapılıyor.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak sosyal ve kültürel içerikli yayınların önümüzdeki yıl boyunca artarak devam edeceğini söyleyerek, “Pandemi nedeni ile ara verilen etkinliklerimizi dijital mecralara taşıyıp Silivrili hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. 2021 yılı içerisinde bu tarz yayınlarımıza devam edeceğiz." dedi.