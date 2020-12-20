Silivri Belediyesi Canlı Yayınlar ile Vatandaşlara Destek Oluyor

Silivri Belediyesi, pandemi sürecinde tedbir amacıyla günlük yaşama getirilen kısıtlamalar nedeniyle sosyal, kültürel, eğitici ve öğretici etkinliklerini sanal ortama taşıdı. Söyleşiden mini konsere, psikolojik destekten hobi kurslarına kadar birçok alanda Silivri BelTV üzerinden canlı yayınlar yapılıyor.

Sosyal aktivitelerin kısıtlanması, yaşanan can kayıpları ve rahatsızlıklar nedeni ile kaygı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek sağlamak adına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli Uzman Psikologlar Yunus Vuran, Reyhan Özer ve Servet Nisa Altınsaban, pandeminin çocuklar üzerindeki etkileri, stres ve kaygı yönetimi gibi birçok konuda Silivri BelTv aracılığı ile bilgiler veriyor. Diğer yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmenler ise kapı süsü, kar tanesi pano yapımı, satranç eğitimi gibi eğitici ve öğretici yayınlar ile vatandaşlara yeni hobi becerileri kazandırarak evlerinde hoş vakit geçirme imkânı sağlıyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak sosyal ve kültürel içerikli yayınların önümüzdeki yıl boyunca artarak devam edeceğini söyleyerek, “Pandemi nedeni ile ara verilen etkinliklerimizi dijital mecralara taşıyıp Silivrili hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. 2021 yılı içerisinde bu tarz yayınlarımıza devam edeceğiz." dedi.