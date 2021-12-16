Silivri Belediyesi Kış Dönemi Hazırlıklarını Tamamladı

Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlayan Silivri Belediyesi, olası kar yağışının normal hayatı aksatmaması ve vatandaşların rahat bir kış geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Silivri Afet Koordinasyon (SAK) Merkezi tarafından oluşturulan 2022 yılı karla mücadele eylem planını kapsamında; Değirmenköy Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Selimpaşa Mahallesi ve ilçe merkezindeki ana tuz istasyonlarında 400 ton tuz stoklandı. Silivri Belediyesi; 5 pikap, 2 kar küreme aracı, 3 yol tuzlama robotu, 4 greyder, 19 kamyonet, 11 kepçe, 4 ekskavatör, 2 traktör, 1 paletli araç, 2 loder, 16 adet iki kabinli açık araç, 3 adet üç kabinli açık araç, 2 hasta nakil aracı, 2 vinç, 8 zabıta eskort aracı ile toplam 84 araçla karla mücadele edecek. Ayrıca karla mücadele çalışmalarında; 5 müdür, 8 amir, 18 formen, 25 operatör, 62 şoför, 313 işçi, 40 zabıta, 2 sağlıkçı ve 2 veteriner olmak üzere toplam 475 personel görev yapacak.

GEREKLİ MÜDAHALELER ANINDA YAPILABİLECEK

Silivri Belediyesinin iştirakleri olan; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü yoğun kar yağışı öncesi ve sırasında 7/24 görevinin başında olacak ve her müdürlük sorumlu olduğu alanlarda gerekli müdahaleleri anında yapabilecek. Mücadele çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar, okullar, ibadethaneler, hastaneler ve kamu kurumlarının çevresine öncelik verecek olan Silivri Belediyesi, topografik açıdan eğimli olan bölgelerde yolların açık kalabilmesi için nöbetçi araçlar da bulunduracak. Ayrıca, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından gönderilen keşif araçları ile yolların durumu sürekli olarak kontrol edilecek. Diğer yandan Silivri Belediyesinin vefa ekipleri de 4x4 bir araç ile hazır bulunarak engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara hizmet verebilecek.

Kar yağışında birçok olasılığa karşı hazırlık yapan Silivri Belediyesi, mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba, çay ve iaşe temin etme konusunda gerekli tedbir ve önlemlerini de aldı. Bu kapsamda Silivri Belediyesine ait personel mutfağı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı.

YILMAZ: “7/24 VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

2022 yılının kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olduklarını dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak kışın sert geçme ihtimaline karşı gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Silivrili hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamadan rahat ve huzurlu bir kış geçirmelerini sağlamak amacıyla, kış aylarında 475 personel ve 84 araç ile 7 gün 24 saat teyakkuz halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Ekiplerimizin kasasız belasız bir kış dönemi geçirmelerini temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.