Silivri Belediyesinde En Düşük Maaşa %27,38 Zam

Silivri Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında 774 işçi için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, Silivri Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Gürbüz Pehlivan, Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi ve işçi temsilcileri katıldı.

01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki 1 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi tarafından imzalandı. Sözleşmeyle birlikte işçilerin maaşları ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Yılmaz, belediye bünyesinde çalışan herkesin çok değerli olduğunu ifade ederek, yemekhaneden çalışma ortamlarına kadar birçok alanda gerçekleştirilen düzenlemeler ile sağlık ve konforlarının düşünüldüğünü kaydetti.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, “EZGİ A.Ş bünyesinde olup belediyemizin farklı birimlerinde çalışan 774 işçi için, belediyemizin üyesi bulunduğu Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş müzakereleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında 1 yıl süreli ‘Toplu İş Sözleşmesi’ imzalanmıştır. Covid-19 salgınının sebep olduğu kısıtlamalar ve tedbirler altında geçen son bir yıl içerisinde bütün zorluklar ve imkânsızlıklara rağmen belediye hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesinde büyük katkıları olan çalışanlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum.” dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞTA % 27,38 ZAM

En düşük maaşta % 27,38’lik oranda artış olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Belediyemizin mali imkanları ve hizmetlerin yerine getirilmesi gerekliliği de dikkate alınarak imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile; 103,04 TL/Gün – 3,091,20 TL/Ay olan en düşük ücret, %27,38 artışla 131,25 TL/Gün – 3,937,50 TL/Ay’a yükseltilmiştir. Farklı oranlarda yapılan ücret ve sosyal yardımlardaki zamlar ile ortalama giydirilmiş ücret; 4,275,17 TL/Ay’a, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise 5.114,96 TL/Ay’a yükselmiş olacaktır.” diye konuştu.

Her zaman işçinin emekçinin yanında yer aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 18:59