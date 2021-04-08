Silivri Belediyesinden Polislere Anlamlı Sürpriz

Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıl dönümü sebebiyle, ilçede görev yapan polisler için sürpriz bir etkinlik yapıldı. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Oda Orkestrası ekibi emniyet mensuplarına müzik dinletisi sundu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polislere, içerisinde Tarımsal Hizmet Müdürlüğü tarafından üretilen bitki çayı ve kolonyanın yer aldığı paketler hediye etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Emniyet Müdürü Cemil Erim’e hizmetleri için teşekkür etti.

“YİĞİT, ŞEREFLİ, ONURLU BİR MİRAS BIRAKACAKSINIZ”

Ziyareti esnasında yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının milletimiz için önemine değinen Başkan Yılmaz, “Bu millete, bu devlete ve bu vatana çok önemli hizmetlerde bulunuyorsunuz. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz en büyük miras, bu vatana yaptığınız yiğit, şerefli ve onurlu hizmet olacak. Cenabı Allah’tan ayağınıza taş değdirmemesini temenni ediyor, kutsal görevlerinizde size başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun” dedi. Başkan Yılmaz, Silivri’de son dönemlerde yapılan emniyet binaları ve jandarma ilçe müdürlüğü binaları için hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.