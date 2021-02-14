Silivri Belediyesinden Yoğun Kar Mesaisi

Silivri Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Karla Mücadele Ekiplerini harekete geçirdi. Mevsim şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla tüm imkânlar seferber edildi.

İlk olarak geride kalan Cuma günü Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde “Karla Mücadele Eylem Planı” toplantısı düzenlendi. Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve kurum temsilcilerinin katılımıyla mücadele planlaması yapıldı.

Kar yağışının Cumartesi günü gece saatlerinde kırsal mahallelerde görülmeye başlamasıyla birlikte Silivri Belediyesi tarafından Değirmenköy Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve ilçe merkezi olmak üzere 3 ayrı bölgede oluşturulan Ana Tuz İstasyonundan tuzlama çalışmalarına start verildi.

TÜM MAHALLELERDE TUZLAMA

Silivri Belediyesi ekipleri, şehir merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde tuzlama çalışması yaptı. Gerekli durumlarda kar küreme araçları devreye girerek önlem alındı. Sabaha kadar sürdürülen çalışmalar kapsamında yaya üst geçitleri, yaya alt geçitleri, taşıt alt geçitleri de tuzlama alanlarından oldu. Ayrıca kamu kurumları başta olmak üzere kent merkezindeki kaldırımlarda buzlanma ihtimaline karşılık tedbirler alındı.

307 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce sürdürülen karla mücadele çalışmalarında 17 teknik personel, 29 şoför, 3 tuzlama robotu, 12 kepçe, 10 formen, 4 greyder, 4 ekskavatör, 34 kamyonet, 3 traktör ve 251 işçi olmak üzere toplamda 307 personel sorumluluk alanlarında görev yapıyor.

Mücadelenin sevk ve idaresi Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yürütülürken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sık sık ekiplerle görüşerek bilgi alıyor.