Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar otoparklara akın etti. Vatandaşlar, akşamdan araçlarıyla otoparklara akın etti, Silivri'de kapalı otoparklar doldu. Bazı vatandaşlar ise sokakta park halinde olan araçlarının üzerine karton koyarak koruduğu görüldü.Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 12:17
Silivri'de kapalı otoparklar doldu
İSTANBUL İÇİN YAPILAN DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN VATANDAŞLAR, ARAÇLARINI KORUMAK İÇİN KAPALI OTOPARKLARA AKIN ETTİ. ÇOĞU OTOPARKIN DOLU OLDUĞU GÖRÜLÜRKEN BAZI VATANDAŞLAR İSE ARAÇLARI KARTONLA KORUDU.
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