Silivri eski karlı günlerine hasret kaldı

Geçmiş yıllarda kar yağışının etkili olduğu İstanbul, eski karlı günlerine hasret kaldı. Megakent 5 yıl önce bugün yağan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünürken, 5 yıl sonra bugün 15 derece sıcaklık ile adeta bahar havası yaşattı.
İstanbul’da bugün ise adeta bahar havası yaşanıyor. Geçen yıl bu zamanlarda soğukların etkili olduğu İstanbul’da bugünlerde güneşli hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok megakentin en işlek noktalarından tarihi Taksim Meydanını ve İstiklal Caddesini tercih ettikleri görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 11:12