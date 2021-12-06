Silivri ilçe protokolü koltuklarını teslim etti

15 yılı aşkın özel bireylere hizmet eden Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl 3 Aralık’ta farklılığı arttırmak için etkinlikler düzenledi. Eğitim kurumunda ziyaretçilerini ağırladıktan sonra özey bireyler ve yönetim kadrosuyla birlikte İlçe protokolü ziyaret ederek, özel birey öğrencilerin yaptığı hediyeleri taktim etti.

Ziyaretlerinde koltuğu teslim eden ilk Silivri Kaymakamı Tolga Toğan oldu. Kaymakam Toğan’ın koltuğuna geçen özel öğrencinin isteği, çevresel yaşam alanlarını onlar için kolaylaştırmalarını istedi.

Ziyaret Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim ile devam etti. Koltuğunu devreden Erim” Bu koltuk zaten sizin, buyurun lütfen diyerek teslim etti. Temsili emniyet müdürüne ne yapmak isterseniz sorusuna öğrencinin cevabı herkesi duygulandı.” Kadın şiddetini istemiyorum kadınlara ve çocuklara kimse dokunmasını istemiyorum” demesinin ardından İlçe emniyet müdürü Erim, “Bu konuda asla hiç kimseye taviz göstermeyeceğimizden emin olabilirsiniz” dedi. İkilinin arasındaki diyalog oldukça dikkat çekiciydi.

Silivri Devlet hastanesi başhekim Soner Oflazoğlu ile devam eden ziyarette başhekim koltuğuna geçen öğrenciyle başhekimin diyaloğu sıcaktı. Başhekimin öğrenciye önce neler yapmak isterseniz sorusuna;” Özel bireylerin raporları için randevu almakta fazlasıyla zorlandıkları, başka şehirlerden almak zorunda kaldıkları ve onlar için bu çok fazla zor olduğunu dile getirerek öncülük verilmesini dile getirdi. Ayrıca Silivri devlet hastanesine çocuk psikoloğu olmaması nedeniyle bireysel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için çok geç kalındığını ifade etti.

Bu konuda kolaylık sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Oflazoğlu “her zaman yanınızdayız, bu konuda da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor, merak etmeyin elbette öncülük sizindir ve daha da kolaylaştıracağız” dedi.

İlçe Millieğitim şübe Müdürü Erdal Aslan özel bireyleri sıcak sohbet ve güler yüzle karşılaması onları mutlu etti.Aslan ;onların okul eğitimleri bittikten sonra onlar için düşündükleri projeleri en kısa zamanda hayata geçireceklerini anlattı.Her zaman yanlarında olan Erdal Aslan'a sevgilerini sundular hediyelerini taktim ettiler.

Ziyaretler Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da son buldu. Volkan Yılmaz “engelsiz yaşam merkezinin temelleri atıldığını ve kısa bir süre sonra sizlerle birlikte onun açılışını yapacağız” demesi öğrencileri heyecanlardı.

Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır. En büyük engel, engellenmektir.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:04