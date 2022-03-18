Silivri kar yağışı etkili oluyor

\u0130stanbul Silivri\u2019de etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 il\u00e7eyi k\u0131sa s\u00fcrede beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\nMeteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul Silivri\u2019de etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 il\u00e7eyi k\u0131sa s\u00fcrede beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. Vatanda\u015flar zor anlar ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\n