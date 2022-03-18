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Silivri kar yağışı etkili oluyor

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İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Silivri kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

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