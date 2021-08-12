Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi

\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\nSilivri Kumluk Halk Plaj\u0131nda yunus bal\u0131klar\u0131n\u0131n ge\u00e7i\u015fini vatanda\u015flar ilgiyle izledi.Silivri Kumluk Halk plaj\u0131nda \u00f6\u011flen saatlerinde ge\u00e7en yunuslar\u0131 vatanda\u015flar hayranl\u0131kla seyretti. Plaj a\u00e7\u0131klar\u0131nda dal\u0131p \u00e7\u0131kan yunuslar vatanda\u015flara keyifli dakikalar ya\u015fatt\u0131. Yunuslar\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar bu g\u00fczel manzaray\u0131 cep telefonlar\u0131yla kaydetti.