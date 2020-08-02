Silivri Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan Kumluk Plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye’nin plajlarında yaptığı analiz sonuçlarına göre İstanbul’un “Mükemmel” plajları arasında gösterilen ve günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından biri olan Kumluk plajında, ’İğne atılsa yere düşmez’ deyimi gerçek oldu. Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Öte yandan tatilcilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymayıp, maske takmaması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan Silivri Belediyesi ekipleri, sahile çektikleri kırmızı şerit, 1,5 metre arayla sosyal mesafe şartlarını oluşturacak özel alanlar belirlemesine rağmen, sosyal mesafeye uymayanlar oldu.
Silivri plajında sosyal mesafe unutuldu
SİLİVRİ KUMLUK MEVKİİNDE BULUNAN HALK PLAJI, KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE, HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERİN AKININA UĞRADI. PLAJDA, GÜNÜBİRLİKÇİLERİN ÇOĞUNUN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEYİP, MASKE TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.
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