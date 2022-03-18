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Silivri’de kar yağışı etkili olmaya başladı

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İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Silivri’de kar yağışı etkili olmaya başladı
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İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

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