Silivrililer güne karla uyandı

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Silivri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla Silivrililer güne beyaz bir örtüyle başladı. Kar yağışı şiddetini yer yer arttırırken bazı vatandaşların sabahın erken saatlerinde araçlarının başına giderek kar temizliği yaptığı görüldü.

Günün erken saatlerinde kar yağışını görerek aracının başına giden Ramazan isimli vatandaş, “Arabanın aküsünün donmaması için karları üzerinden temizliyorum. Arabayı akü donmasın diye çalıştıracağım. Akü 400 lira olmuş” ifadelerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 09:52