Günün erken saatlerinde kar yağışını görerek aracının başına giden Ramazan isimli vatandaş, “Arabanın aküsünün donmaması için karları üzerinden temizliyorum. Arabayı akü donmasın diye çalıştıracağım. Akü 400 lira olmuş” ifadelerinde bulundu.Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 09:52
Silivrililer güne karla uyandı
Silivri'de beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ilçe genelini adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı.
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