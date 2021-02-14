Silivrililer güne karla uyandı

Silivri'de beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ilçe genelini adeta beyaza bürürken sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının başına giderek kar temizliği yaptı.

Silivrililer güne karla uyandı
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Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Silivri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla Silivrililer güne beyaz bir örtüyle başladı. Kar yağışı şiddetini yer yer arttırırken bazı vatandaşların sabahın erken saatlerinde araçlarının başına giderek kar temizliği yaptığı görüldü.

Günün erken saatlerinde kar yağışını görerek aracının başına giden Ramazan isimli vatandaş, “Arabanın aküsünün donmaması için karları üzerinden temizliyorum. Arabayı akü donmasın diye çalıştıracağım. Akü 400 lira olmuş” ifadelerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 09:52
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