Silivri’ye yeni meslek lisesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleriyle Silivri’de aşevini faaliyete geçiren işadamı Emrullah Eruslu, yine Yılmaz’ın girişimleri ile ilçede bir adet meslek lisesi yapma kararı aldı. Halk arasında Maxi olarak bilinen Silivri AVM’nin yakınlarında inşaat çalışmaları başlayacak olan meslek lisesinin temelinin önümüzdeki aylarda atılması bekleniyor.

Gaziantep’in tanınmış ailelerinden olan Eruslu Ailesi yıllardan bu yana ticaretle uğraşıyor ve hayırseverlikleri ile tanınıyor. Aile fertlerinden Kahraman Eruslu tarafından kurulan ERYAP Grup, bina yalıtımı alanında Türkiye’nin lider firmaları arasında bulunuyor. Silivri Kavaklı Mahallesi’nde de bir üretim tesisi bulunan ERYAP Grup A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Eruslu ve Ceo Emrullah Eruslu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri sonucunda yapacakları hayır işlerinin bir bölümünü için Silivri’yi tercih ediyor.

Kaynak:supersilivri.com