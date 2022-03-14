Sır cinayette beş yıl sonra 6 gözaltı

Fulya ile Umudun Olsun programında aktarılan cinayet çözülüyor. Semira Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Fulya Öztürk’ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. 17 yaşındaki Semira Arslan 31 Mayıs 2017 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesinde kayboldu. 22 Şubat 2019’da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. Beş yıldır ise 17 yaşında öldürülen Semira Arslan’ın katil ya da katillere ulaşılamadı.

Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran annesi A.A. kızının katilinin son görüştüğü yengesi H.A. olduğunu iddia etti.

Anne, suçladığı hem kardeşi hem de eltisi olan H.A. ile günlerce karşı karşıya geldi, kızının aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürdü. İddiasına göre kızının S.Ç. isimli evli bir adamla yasak aşk yaşaması aile üyelerini cinayete sevk etmişti. Günlerce ‘Semira’yı eve geldiğinde görmedim’ açıklaması yapan H.A. en sonunda geri adım atarak ‘Semira’yı gördüm’ dedi.

Suçlanan yenge ve eşi A. A.’nın hedefinde ise Semira’nın yasak aşk yaşadığı söylenen S.Ç. vardı.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla bu sabah saatlerinde Hatay Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri harekete geçti. Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyünde yapılan eş zamanlı operasyon ile amcalar A.A., R. A. eşleri H.A., R.A., H.E.A. ve Semira Arslan’ın yasak aşk yaşadığı söylenen S.Ç. gözaltına alındı.