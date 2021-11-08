Sis hava ulaşımını etkiledi, uçaklar iniş yapamadı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Sis hava ulaşımını etkiledi, uçaklar iniş yapamadı
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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı’na indi. Sisin etkili olduğu 1 saatlik sürede Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirilirken, bir uçak ise Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, operasyonların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

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