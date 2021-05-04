Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler

Korona virüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, Şişli’de top oynadı. Top oynarken ki görüntüleri kameralara yansıyan şahısların vurdumduymazlığı görenlerin tepkisini çekti.

Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
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Korona virüs vakarlarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmayı hiçe sayan bir grup, Şişli’de top oynadı. Top oynarken ki görüntüleri kameralara yansıyan şahısların vurdumduymazlığı görenlerin tepkisini çekti.

Korona virüs vakalarının artmasıyla uygulamaya konulan tam kapanmaya kararıyla vatandaşların birçoğu evlerine kapanırken, Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

Şişli Kurtuluş’ta bir sahada buluşan şahsılar, kapanmayı ve kısıtlama tedbirlerini hiçe sayarak maç yaptı. Virüs öncesi günlerdeki gibi maç yapan ve alınan tedbirleri hiçe sayan şahsılar, kendi sağlıklarını ve çevrelerindeki vatandaşların sağlıklarını adeta tehlikeye soktu.

Yurdun tamamında vatandaşların kurallar büyük çoğunlukla uyarken Şişli’de kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.
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