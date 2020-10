Şişli’de korona virüs denetiminde kaymakam ve genç kız arasında ilginç anlar

Şişli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde kaymakam, emniyet müdürü, sağlık ve zabıta ekiplerinin katılımıyla restoran, kafeterya ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimde kaymakamın maske takması için uyardığı genç bir kız ile arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şişli’de denetim gerçekleştirildi. Denetime Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim İlker Kalkavan, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde kaymakam Türkel ve beraberindekiler Halaskargazi Caddesi üzerindeki restoran ve kafeteryaları denetledi. İş yeri sahiplerine kurallara uyulmasını yönünde uyarılarda bulunan Türkel, maske takılmasına özen gösterilmesini söyledi. Vatandaşlara da uyarılarını yineleyen Türkel, toplu taşımla araçlarındaki yolculara da sosyal mesafeye korumalarını belirtti.

Kaymakam ile maskesiz genç kız arasında ilginç diyalog

Öte yandan denetimlerde bir kafeteryada kaymakam Türkel, uyarmak için gittiği müşterilerin yanında genç bir kızın maskesini takmaması üzerine, “Maske kullanmayan biri var, uyaralım” dedi. Bunun üzerine genç kız da, “Hayır şimdi yemek yiyeceğim şimdi onu bekliyorum” diye yanıt vermesi gülüşmelere neden oldu.

“Normal günlere dönmek için gayret sarf ediyoruz”

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Bildiğiniz gibi her hafta özellikle kafeterya, restoran, hamam, bahçe, toplu taşımlara yani hayatın olduğu her alanda denetim yapıyoruz. Şişli ilçemiz olarak büyük bir ekibimiz var. Bu ekibimizle denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimler zaten her gün yapılıyor, haftanın 1 günü de özel önem veriyorum. Personellerimizle hep birlikte bu denetimleri yapıyoruz. Vatandaşımızın özellikle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. En kısa sürede virüsü ülkemizden bertaraf ederiz, normal günlere dönmek için gayret sarf ediyoruz. Amacımız rehberlik ve yol göstermektir, herhangi bir idari yaptırım uygulamak değildir. Kademeli olarak önce uyarıyoruz çok istisnai durumlarda idari yaptırım uyguluyoruz. Kurallara genellikle uyuluyor ama son zamanlarda kabul etmek gerekir ki sayılarımız biraz daha arttı. Daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak için özellikle mesafeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maske virüs yaygınlığını önlemek için çok önemlidir” dedi.