Soğuk hava etkisini gösterdi, araç camları buz tuttu

ERZİNCAN (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde dün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde eksi 11,6 - Bayburt Yaylalar köyünde eksi 10,6 - Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu’da eksi 9,9 derece olarak kaydedildi.

İl merkezlerinde ölçülen gece en düşük hava sıcaklıkları ise; sıfırın altında olmak üzere Erzincan, Ağrı ve Iğdır’da 5, Erzurum, Kars ve Bayburt’ta 6, Ardahan’da 3 derece.

Soğuk havayla birlikte sabah saatlerinde araç camları buz tuttu. Erzincan’da sabah işe gitmeden önce vatandaşlar araçlarını buz tutan camlarını kazıyarak yola koyuldu. Havaların iyice soğuduğunu belirten vatandaşlar, kışlık giyeceklerini giyinmeye başladı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat’ta soğuk hava ve ayaz etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altına indiği kent merkezinde araç camları buz tuttu.

Yozgat’ta son günlerde hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Etkili olan soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Kentte araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra işe gitmek için yola koyuldu.

Yozgat’ta soğuk havanın etkisini hissettirmeye başladığını söyleyen Adem Demir, “Yozgat’ta hava çok soğuk özellikle sabaha karşı eksileri görüyor. Sabah kalktık, araçların camları buz tutmuş kazıyıp işimize gideceğiz. Kışta yavaş yavaş kendini gösterdi. Havalar çok soğudu” dedi.

Baran Doğdu ise “İşe gideceğiz, geceleri çok soğuk olduğu için araçlarımızın camına hep kırağı düşüyor, buz tutuyor. Sabah soğukta kalkıp bir de araçlarımızın camlarını temizlemekle uğraşıyoruz. Yozgat’a artık kış geldi” şeklinde konuştu.

SİVAS (İHA) - Sivas’ta gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle otomobillerin camları buz tuttu.

Kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Havanın adeta buz kestiği şehir, soğuğa teslim oldu. İşe gitmek için otomobilinin yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Sürücüler kredi kartı gibi malzemelerle otomobillerinin camlarını temizledi.