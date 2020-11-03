ŞOK Marketler, 2020’nin ilk dokuz ayında 15,4 milyar TL net satış geliri elde etti

Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler (SOKM), yılın ilk dokuz ayında net satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artırarak 15,4 milyar TL’ye yükseltti. ŞOK Marketler, bu dönemde pandemiye rağmen toplam 667 yeni mağaza açarak yaklaşık 5 bin kişiye yeni iş olanağı sağladı.
“Pandemiye rağmen yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz”
ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel ilk dokuz aya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Türkiye’nin 81 ilinde tüm müşterilerimize ucuz ve kaliteli ürün sunarken, bu hedef doğrultusunda pandemiye rağmen yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla müşterilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşterilerimizin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiriyoruz. Bu alanda Cepte Şok e-ticaret işimize yatırım yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.