Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER!

Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak bu akşam itibariyle (21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren) başladı.

PAZAR GÜNÜ AKŞAM 20.00'DE TEKRAR KISITLAMA YAPILACAK!

-22 Kasım Pazar 20.00'da başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 20:59