SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER!
PAZAR GÜNÜ AKŞAM 20.00'DE TEKRAR KISITLAMA YAPILACAK!
-22 Kasım Pazar 20.00'da başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 20:59
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bugün 20.00 itibariyle başlayan yasak yarın saat 10.00'da bitecek.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER!
PAZAR GÜNÜ AKŞAM 20.00'DE TEKRAR KISITLAMA YAPILACAK!
-22 Kasım Pazar 20.00'da başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 20:59