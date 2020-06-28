Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşların özellikle Şirinevler meydanda oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, vatandaşlar meydanlarda yoğunluk oluşturdu
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, VATANDAŞLAR MEYDANLARDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU
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