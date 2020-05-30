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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL’DA YOLLAR BOŞ KALDI. DURAKLARDA BEKLEYEN VATANDAŞLARIN OLDUĞU GÖRÜLÜRKEN, E5 KARAYOLUNDAKİ SESSİZLİK DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşların olduğu görülürken, E5 karayolundaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 15 ilde 30 Mayıs saat 00.00’dan 31 Mayıs saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Cevizlibağ’da duraklarda ise otobüs ve metrobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Bu gece başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kısıtlamanın sabah saatlerinde E5 karayolundaki sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi.

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