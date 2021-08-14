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Son 24 saatte korona virüsten 145 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 19.949 koronavirüs vakası tespit edildi, 145 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte korona virüsten 145 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 949 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 284 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 364 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 126 bin 182'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki araçlarını kontrol etmek için aşılanma eskitmek ve büyütmek için ilerlemek" dedi.

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