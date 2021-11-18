Son 24 saatte korona virüsten 226 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 234 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226 oldu. Bir günde toplam 357 bin 223 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 538 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşı için birlik çağrısı. Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz” dedi.