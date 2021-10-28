Son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 528 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu.

Bir günde toplam 354 bin 580 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 23 bin 796'e yükseldi.