Son bir ayda Türkiye’de en çok konuşulan başlıklar

Ajans Press, son bir ay içerisinde Türkiye gündeminde yer alan en önemli olayları derledi. Türkiye 2021 yılının en hareketli son bir ayını geride bırakırken, siyasetten doğal afete, ekonomiden askeri olaylara kadar birçok konu medya gündeminde yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye gündeminin son bir aydaki nabzını tuttu. Ajans Press’in medya arşivinden derlediği bilgilere göre son bir ay içerisinde en çok konuşulan başlıklar şu şekilde oldu. Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterin 19 bin 484 haberle basında yer aldı. Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, 8 bin 103 haberle konuşuldu. HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ise 14 bin 941 habere konu oldu. 1’inci yılını dolduran Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibarıyla sonlandırılırken son 1 ayda 7 bin 586 haber içeriğinde yer aldı. Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çekilirken, 55 binin üzerinde haber ile en çok haber çıkışı bu konuda görüldü. Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ise 30 binin üzerinde haber içeriğinde yer aldı. Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliğinin ardından döviz kurundaki dalgalanma ile ilgili 13 binin üzerinden haber yansıması tespit edildi.

Bu gündem başlıklarının yanı sıra ’Koronavirüs’ yine en çok konuşulan olay olurken, kademeli olarak normalleşme, okullarda aşamalı olarak eğitimlerin başlaması, yeni doz aşıların Türkiye’ye gelmesi konuşulan başlıklar arasında yer aldı.