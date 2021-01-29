Sosyal Market’ten ihtiyaç sahiplerine 3.5 ton hamsi

Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, bu kez de ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 3.5 ton hamsi dağıttı.
“Pandemi nedeniyle bu dönemde bu tür yardımların önemli olduğunu düşünüyoruz”Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Muhammet Kurtulmuş, “Geçen hafta hayırseverler tarafından bağışlanan 2.5 ton balığı Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştık. Pandemi nedeniyle bu dönemde bu tür yardımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın başkanımızın talimatları sonucu yine bugün 3.5 ton, hayırseverler tarafından gelen balıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Yaklaşık 3 bin aile bu balıklardan istifade etmektedir. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde herkese balıkları veriliyor” dedi.