Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez: Bilgi kirliliğinin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı

Türkiye’deki siyasi atmosferin giderek ısınması, kutuplaşmanın da üst düzeyde yaşanmasına neden oluyor. Sosyal medyadaki paylaşımların getirebileceği tehlikelere değinen Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez acilen yasal düzenleme yapılması ve bilgi kirliliği ve sosyal linç kavramlarının literatüre geçirilmesi gerektiğini savundu.
Sosyal Medya Uzmanı Dönmez konuya ilişkin şunları söyledi: “Son yıllarda özellikle siyasetteki ittifaklar ve ayrışmalar sosyal medya platformlarında kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Bu da yapılan paylaşımların bulunulan ve desteklenen grubun lehine, rakip oluşumların da aleyhine yapılmasına neden oluyor. Bu konuda teferruatlı kayda değer bir yasal düzenleme henüz yapılmış değil. Sosyal alanda suç işleme daha da yaygınlaşmadan, bunun çerçevesinin çizilmesi ve eleştiri sınırlarının belirlenmesi için acilen yasal bir düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı.
Twitter, Covid-19 sürecinde bilgi kirliliğinden kurtulmak istiyor
Twitter’ın Covid-19 sürecinde bilgi kirliliği ve yalan haberden kurtulmak istediğini de vurgulayan Dönmez, Twitter’ın bu yılın başlarında, sentetik ve manipüle edilmiş medya içeren tweetler için yeni bir bilgi etiketi eklediğini hatırlatarak, “Potansiyel olarak zararlı, Covid-19 ile ilgili yanıltıcı bilgiler içeren tweetlerde benzer etiketler görünecek. Bu, bugünden önce oluşturulan tweetler için de geçerli olacak” dedi.