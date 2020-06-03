Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar belli oldu

Farklı mecralarda 54 binden fazla marka hesabını tamamen istatistiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Markaların mesajlarını tüketicileriyle etkili şekilde buluşturabilmelerinde sosyal medya kullanımının önemi çok büyük ve bu alanda büyük küçük her marka farklı çabalarda bulunuyor. Peki, tüm veri incelendiğinde hangi markaların sosyal medya performansı öne çıkıyor? SocialBrands, her ay Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya performansı incelemesini gerçekleştirip sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

İlk üçte yer alan markalar: Netflix, English Home ve Baykar Savunma

1-31 Mayıs dönemine ait verilere göre; başarısını istikrarla sürdüren Netflix ürettiği eğlenceli içeriklerle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek bu ay da listenin birinci sırasında yer aldı.

İkinci sırada yer alan English Home, sosyal medya üzerinden düzenlediği çekiliş kampanyaları ve ürün tanıtım içerikleriyle öne çıktı. Baykar Savunma ise mayıs ayında yayınlanan “Akıncı” belgeseline dair yaptığı paylaşımlarla öne çıkarak SocialBrands Top100 listesinde üçüncü sırada kendine yer buldu. Belgeselde Türkiye’nin ilk insansız hava aracı olan ve Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın kritik üretim ve geliştirme çalışmaları anlatılıyor.

SocialBrands mayıs ayı Top100 listesinde ilk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Halkbank, Madame Coco, Yataş, Vestel ve Ziraat Katılım oldu.

Markaların Anneler Günü ve 19 Mayıs kutlamaları dikkat çekti

Anneler Günü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da yine markaların gündemindeydi. Sağlık endişeleri nedeniyle kutlamalar evlerde yapılırken, markalar da sosyal medya paylaşımlarıyla mesajlarını iletti.

Anneler Günü çalışmaları arasında Arçelik’in şarkıcı Nilipek ve annesiyle çektiği eğlenceli reklam filmi ve Zen Pırlanta’nın anneler tarafından sıkça kullanılan “Ne gerek vardı?” sözüne yer verdiği eğlenceli videosu dikkat çekti. ING Bank’ın annelerin evlatlarına kavuşmayı sabırla bekledikleri hamilelik dönemini anlatan duygusal video içeriği ve Vestel’in mutfakta takıldığımızda imdadımıza yetişen anneleri konu alan eğlenceli reklam filmi ise beğeni topladı.

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs tarihinde Samsun’a düzenlediği saygı uçuşuna herkesi katılmaya davet ettiği #TarihiYolculuk kampanyasıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü, oluşturulan hatıra bilet sayısı ise 9 milyonu aştı. Kiğılı’nın “İmkansızı Başaran Bir Adamın Hikayesi” ile Gençlik Marşı’nı yeniden yorumlayan Turkcell’in enerjik 19 Mayıs filmi ise sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

54 bin sosyal medya hesabı, 2 milyon ileti ve 2 milyardan fazla etkileşim incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands Top100 listesi, her ay olduğu gibi haziran ayında da markaların performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Liste, markalara ait 54 bin 38 hesaptan paylaşılan 2 milyon 178 bin ileti ve 2 milyar 61 milyon kullanıcı etkileşiminin SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelenmesi yoluyla hesaplanıyor.