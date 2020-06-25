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Sosyal mesafesiz Covid-19 test kuyruğu

ESENYURT’TA ASKERE GİTMEK İSTEYEN GENÇLERİN COVİD-19 TESTİ İÇİN TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU. COVİD-19 TESTİ YAPTIRMAK İÇİN GELEN GENÇLERİN, BEKLEYİŞİ SIRASINDA SOSYAL MESAFEYE UYMADIKLARI GÖRÜLDÜ.

Sosyal mesafesiz Covid-19 test kuyruğu

Esenyurt’ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul Esenyurt’ta askere gidecek gençler toplum sağlık merkezinde Covid-19 testinden geçti. Test yaptırmak için Esenyurt Sağlık merkezi önünde toplanan gençler Covid 19 testi bekleyişi sırasında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Görevlilerin sık sık uyarılarda bulunduğu askere gidecek gençlerin yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını sık sık ihlal ettikleri görüldü.

Sırada bekleyen bir genç, “Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı” diye konuştu.

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