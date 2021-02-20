Kariyet.net üzerinden oluşturulan ilan detaylarında “Silivri'de açılacak olan mağazalarımızda dünyanın en iyi kahve çekirdekleriyle hazırlanan içeceklerimizi ve onlara eşlik eden enfes yiyeceklerimizi, güler yüzlü hizmetleriyle misafirlerimize sunacak, kahveye ve insana tutkulu "Baristalar" arıyoruz.” İfadelerine yer verildi.
Starbucks Silivri için personel arıyor
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Silivri’de açacağı şubesi için Kariyet.net üzerinden ilan oluşturarak personel aramaya başladı.
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