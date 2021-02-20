Starbucks Silivri için personel arıyor

Kariyet.net üzerinden oluşturulan ilan detaylarında “Silivri'de açılacak olan mağazalarımızda dünyanın en iyi kahve çekirdekleriyle hazırlanan içeceklerimizi ve onlara eşlik eden enfes yiyeceklerimizi, güler yüzlü hizmetleriyle misafirlerimize sunacak, kahveye ve insana tutkulu "Baristalar" arıyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Ayrıca iş tanımı için “Misafir ihtiyaçlarını keşfederek, kaliteli ve standartlara uygun ürünler hazırlamak ve sunmak, Prosedürlere uygun olarak misafir siparişlerini almak, kasadaki işlemleri doğru ve eksiksiz yapmak, Haftalık vardiya çizelgelerine göre hareket etmek, Temizlik ve bakım onarım çizelgesini takip etmek, Vardiya süresince ve değişimlerinde ilgili tüm kayıtların tutulmasını sağlamak” şeklinde belirtildi.

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