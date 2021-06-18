Sukkar Şeker Çiftçi Portalı hizmete açıldı

2000 yılından itibaren Bilgi Teknolojisi alanında dijital tabanlı çözümler üreten, Albayrak Grubu şirketlerinden ALBİL, "Çiftçi Portalı" geliştirdi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen “Çiftçi Portalı” Projesi, 2021 Kampanya Dönemi ile birlikte Erzincan ve Erzurum çiftçilerinin kullanımına açıldı. Yine Albayrak Grubu bünyesindeki Sukkar markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’na pancar tedarik eden çiftçiler, bu portal ile işlerini kolaylaştıracak bilgi akışına rahatça erişebilecek.

Proje hakkında bilgi veren Albayrak Grubu Yönetim Bilişim Sistemleri Müdürü Erdem Ezim, "Çiftçilerimiz portal uygulaması üzerinden fabrikalarımıza teslim ettikleri pancar miktarı, fire oranı, polar oranı, küspe alımları, küspe kart bakiyeleri, avans-hakediş tutarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamamız ile ölçülen tarla bilgilerine detaylı olarak erişebilecek. Çiftçi Portalı; çiftçilerimiz ile Sukkar Şeker arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı ve ortak haberleşme ile şeffaflık sağlayarak, çiftçilerin kurumumuza duyduğu güven duygusunu daha da arttıracaktır" dedi.

Sukkar Şeker Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise, "Geçmiş dönemlerde alışıla gelmiş, göz firesi uygulamasını kaldırıp her çiftçinin firesini birebir belirleme ve tarladan ürününü alıp Erzurum ve Erzincan fabrikalarına taşıyarak iş yükünü ve zahmetini en aza indirdiğimiz gibi şimdi de verilere sağlıklı, doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarının önünü açan teknik yenilikle buluşturuyoruz. Çiftçilerimize kolaylık sağlayacak bu çalışma hem fabrika ve üreticinin arasında köprü oluşmasına hem de ilk defa bu kadar kapsamlı ve kolay bilgi paylaşımını sağlamaktadır emeği geçen başta Albil Merkezi Hizmetler A.Ş olmak üzere herkesi tebrik ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.