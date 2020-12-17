Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da susuzluk alarmı devam ediyor. Son düşen yağmurlar ise beklentilerin altında kalarak İstanbul’a yaklaşık 1 günlük su kazandırdı. İstanbul’un su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlarından Büyükçekmece Gölü’nde ise sular yüzlerce metre çekilerek adeta çorak arazi ortaya çıktı.
Öte yandan İstanbul’un en önemli su kaynakları arasında gösterilen Büyükçekmece Gölü’nde çekilen görüntüler korkunç manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi. Havadan drone kamerası ile çekilen görüntülerde suların yüzlerce metre çekildiği görüldü. Suların çekildiği alanlar ise adeta bir çorak araziye dönüştü. Vatandaşların suların çekilmesini fırsat bilerek araçları ile yaptıkları driftlerin izleri toprak yüzeyinde kaldı. Gölün doluluk oranı ise bugün itibariyle yüzde 16.97 olarak ölçüldü.
Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle ölçüldü;“Ömerli 21.05, Pabuçdere 6.56, Sazlıdere 5.59, B.Çekmece 16.97, Alibeyköy 30.31, Terkos 22.96, Elmalı 24.54, Darlık 50.47, Istrancalar 33.54”