Yeni tip korona virüs(Covid-19) pandemisine karşı tüm Türkiye’de ibadethaneler iki aydan fazla süredir kapalı kalmıştı. Normalleşme adımlar kapsamında geçen hafta yeniden açılan ibadethanelerde ilk Cuma Namazı kılınmıştı. Türkiye’nin en önemli ve en güzel camilerinden biri olan Sultanahmet Cami’de bu hafta ikinci kez Cuma namazı için vatandaşlar camiyi doldurdu. Caminin içinde namaz kılmanın yasak olmasından dolayı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı. Camide herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden vatandaşlar, birlikte namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Sultanahmet Cami’nde korona virüs önlemiyle Cuma namazı kılındı
KORONA VİRÜS NEDENİYLE İKİ AYDAN FAZLA SÜREDİR KAPALI OLAN SULTANAHMET CAMİ'NDE İKİNCİ KEZ ÖNLEMLER ALINARAK CUMA NAMAZI KILINDI.
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