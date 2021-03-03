Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi kontrolü elden bırakmıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Caner Çoşar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” toplantısında "Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecinde" Sultanbeyli’de alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme sürecinde Sultanbeyli ilçesinde alınacak önlem ve çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay toplantıda yaptığı konuşmada “Korona virüs salgının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıldır tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde koordineli bir çalışma yürüterek salgının ilçemizdeki yayılım hızını azaltmak için yoğun bir gayret gösterdik. Bu sayede Sultanbeyli İstanbul’da salgının yayılım hızının en az olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmayarak yürüteceğimiz çalışmalarla ilgili planlamamızı yaptık. Vatandaşlarımızın can güvenliğini ve sağlığını korumak için çalışmalarımızı titiz bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan ricam temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam etmeleridir“ diye konuştu.

"Korona virüsle mücadele kapsamında 256 bin denetim gerçekleştirdik"

Yapılan çalışmalara ilişkin olarak bilgi veren Kaymakam Kubilay, "İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 20 Ağustos’tan bugüne kadar 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 36 bin 78 iş yeri denetimi, 220 bin 166 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 256 bin 244 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 5 bin 574 kişi ve 105 iş yerine toplam 11 milyon 477 bin 506 TL idari para cezası uygulandı. İstanbul turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde bizlerde yeni bir süreç başlatacağız denetimlerimizi arttırarak bu süreci de en iyi şekilde yöneteceğiz. Özellikle yeme-içme yerleriyle ilgili Emniyet, Zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü personellerimiz sürekli olarak sahada olacak ve denetimlerini gerçekleştirecek” dedi.