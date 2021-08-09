Sultanbeyli PTT Müdürü’nün kazada hayatını kaybeden ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada PTT Sultanbeyli Müdürü Nedim Sevinç ağır yaralanırken, eşi ve iki kızı kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aile bireylerinden Songül Sevinç, Zehra Meltem Sevinç ve Elif Tuğçe Sevinç Coşkun bugün Sultanbeyli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, PTT Sultanbeyli Müdürü Nedim Sevinç (59), Songül Sevinç (55), Zehra Meltem Sevinç (20) ve Elif Tuğçe Sevinç Coşkun’un (30) bulunduğu otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan PTT Sultanbeyli Müdürü Nedim Sevinç’in hastanede tedavisi devam ederken, Songül Sevinç, Zehra Meltem Sevinç ve Elif Tuğçe Sevinç Coşkun hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için bugün Sultanbeyli Abdurrahmangazi Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sevinç ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Songül Sevinç ile kızları Zehra Meltem Sevinç ve Elif Tuğçe Sevinç Coşkun, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

“Hepimizin başı sağ olsun, çok üzüntülüyüz”

Cenaze törenine katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "İlçemizde uzun süre hizmet eden kıymetli müdürümüz, PTT müdürümüzün geçirmiş olduğu trafik kazasında maalesef eşi ve iki kızını kaybettik, vefat ettiler. Kendisi ise yaralı durumda, tabii öncelikle eşine ve iki kızına Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepinizin başı sağ olsun çok üzüntülüyüz. Kıymetli müdürümüze da acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

“Uzun zamandır ilçemizde yaşayan bir aile, çok üzücü”

Cenazeye katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "İlçemizin kıymetli PTT Müdürü Nedim Sevinç Bey ailesi ile seyir halindeyken maalesef bir trafik kazası geçiriyor ve bu kaza neticesinde eşi ve iki evladını kaybediyor. Şimdi onların cenazesini kaldırdık. Kendisi de hastanede buradan şifa diliyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda sağlığına kavuşturur. Vefat eden eşine ve evlatlarına da rahmet diliyoruz. İlçemizin eskilerinden, uzun zamandır burada yaşayan bir aile, çok üzücü. Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin" diye konuştu.