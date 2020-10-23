Sultanbeyli’de İSDEM ve Filyasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu” toplantısında, Sultanbeyli’de korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Sultanbeyli’de “Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Kurulu” toplantısı yapıldı. Toplantıya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Sultanbeyli İSDEM tarafından 4.396 işletme ve 33.106 İzolasyon Denetimi Yapıldı
Sultanbeyli’de 38 Filyasyon Ekipleri sahada görev yapıyor
Oluşturulan 38 filyasyon ekibiyle, korana virüs hastalarına ve temaslılarına hizmet veriliyor. Ortalama filyasyon süresi 12 saat, ortalama temaslılara erişim süresi ise 10 saat iken, Sultanbeyli’de kurulan 11 araçtan oluşan 44 kişilik “İzolasyon Sabit Denetim Ekipleri” de sahada görev yapan Mahalle denetim ekiplerine destek oluyor.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütmektedirler. Kurumlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. İlçemize genel olarak bakıldığında kurallara uyulduğunu görüyoruz, kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza ve iş yerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.