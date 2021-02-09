Sultanbeyli’de salgın denetim merkezi ekipleri 10 günde 6 Bin denetim gerçekleştirdi

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri 28 Ocak-6 Şubat 2021 tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 85’i ihbar olmak üzere 4 bin 361 adet işyeri denetimi ve bin 662 adet izolasyon denetimi gerçekleştirdi.

21 Ağustos 2020’den bugüne kadar 241 bin 869 denetim yapıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020 - 6 Şubat 2021 tarihleri arasında 25 bin 408 işyeri denetimi, 216 bin 461 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 241 bin 869 denetim gerçekleştirdi.

İlçemizdeki vaka sayılarında önemli ölçüde düşüşler gözlemliyoruz

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Alınan tedbirler ve yapılan denetimler neticesinde ilçemizdeki vaka sayılarında önemli ölçüde düşüşler gözlemliyoruz. Bu iyimser tablonun devam etmesi için vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricam tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır.” ifadelerini kullandı.