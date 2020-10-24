Sultanbeyli’de vatandaşlara uyarı anonsları yapıldı

Sultanbeyli’de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ederken, polis ekipleri yoğunluğun yaşandığı bölgelerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konularında uyarı anonsları yaptı.

Sultanbeyli’de İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşların kalabalık halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda yapılan anonslar ile “Salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları” uyarısı tekraren hatırlatılıyor.

Kurallara uymayan işletmelere 5 milyon lira ceza kesildi

Sultanbeyli’de koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 23 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında ekipler tarafından 31 bin 46 denetim gerçekleştirilerek kurallara uymayan 2 bin 791 kişi ve 99 işletmeye toplamda 5 milyon 56 bin 936 Türk lirası para cezası uygulandı.

45 binden fazla denetim gerçekleştirildi

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, 21 Ağustos - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan 939 ihbarı anında inceleyerek %100 olarak sonuçlandırdı. İş yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 4 bin 466 işletme ve 40 bin 918 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 45 bin 384 denetim re’sen gerçekleştirildi. İzolasyon denetiminde kurallara uymayan 40 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 127 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesi doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz titiz bir çalışma yürüterek ilçemizdeki iş yerlerini ve izolasyon altındaki kişileri düzenli olarak denetliyor. Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli mücadelemiz korona virüsle yapılan mücadeledir. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak surette riayet etmeleridir” ifadelerini kullandı.