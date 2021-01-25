Sultanbeyli’deki gıda denetimlerinde 75 işletmeye 557 bin lira ceza kesildi

Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda denetimlerinde 75 işletmeye toplamda 557 bin 803 TL idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Sultanbeyli’de hizmet veren 1 bin 833 gıda işletmesinde toplamda 4 bin 492 gıda denetimi gerçekleştirildi.

2 işletmeye men, 75 işletmeye 557 bin lira ceza

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2 işletme faaliyetten men edilirken 75 işletmeye toplam 557 bin 803 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

2020 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplam 89 adet numune alındı. Alo 174 Gıda İhbar ve Şikâyet hattı ile ilgili olarak ise 299 adet şikayetin incelemesi sonucunda 22 işletmeye toplam 201.060 TL tutarında idari para cezası yazıldı.

“Güvenli gıda tüketimini bir insan hakkı olarak görüyorum”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle denetlemelerimizi arttırdık. Korona virüs salgını sürecinde de “temizlik, maske ve mesafe” dediğimiz kurallara uyulması amacıyla çok sayıda denetim gerçekleştirdik. Bunları yaparken en temel amacımız toplum sağlığını koruyarak vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak oldu. Güvenli gıda tüketimini bir insan hakkı olarak görüyorum. Gıda konusunda bir olumsuzlukla karşılaştığında Alo 174 Gıda hattına bildirmelerinizi önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.