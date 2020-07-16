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Sultanbeyli’deki taksicilerden 15 Temmuz konvoyu

SULTANBEYLİ’DEKİ TAKSİCİLER, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE KONVOY OLUŞTURDU.

Sultanbeyli’deki taksicilerden 15 Temmuz konvoyu

Sultanbeyli’deki taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle konvoy oluşturdu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 4. yıl dönümünde bir araya gelen Sultanbeyli’deki taksiciler, günün anlamına uygun olarak konvoy halinde tur attı. Ana caddelerde korna çalarak ilerleyen taksiciler, bayrak da astı. Bir süre caddelerde tur atan taksiciler, trafiği aksatmamak için özen gösterdi.

Öte yandan, yaşlı bir vatandaş taksicileri görünce durarak, selam verdi. “Allah izin verdiği müddetçe ben şehit olmak istiyorum” dedi.

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