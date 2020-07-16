Sultanbeyli’deki taksicilerden 15 Temmuz konvoyu

Sultanbeyli’deki taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle konvoy oluşturdu.
Öte yandan, yaşlı bir vatandaş taksicileri görünce durarak, selam verdi. “Allah izin verdiği müddetçe ben şehit olmak istiyorum” dedi.
SULTANBEYLİ’DEKİ TAKSİCİLER, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE KONVOY OLUŞTURDU.
Sultanbeyli’deki taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle konvoy oluşturdu.
Öte yandan, yaşlı bir vatandaş taksicileri görünce durarak, selam verdi. “Allah izin verdiği müddetçe ben şehit olmak istiyorum” dedi.