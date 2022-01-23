Sultangazi emniyeti sokak hayvanlarını unutmadı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin her yıl kış mevsiminde özellikle ormanlık alanda yaşayan sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri besleme çalışması bu yılda aralıksız olarak devam etti.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin her yıl kış mevsiminde özellikle ormanlık alanda yaşayan sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri besleme çalışması bu yılda aralıksız olarak devam etti. İlçenin rakım olarak İstanbul’un yüksek kesimlerinden olması ve birçok bölgeye göre daha fazla kar yağışı görülmesi, bölgede yaşayan sokak hayvanlarının beslenme ve yiyecek bulmaları konusunda zorlanmalarına neden oldu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu nedenle ilçede ayrı ayrı noktalarda besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından özellikle Sultangazi Kent Ormanı bölgesinde yaşayan sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakıldı. Besleme çalışmasının havaların ısınıp karlar eriyene kadar devam edeceği öğrenildi.