Sultangazi’de bilim, çocukların ayaklarına geldi

Sultangazi Belediyesi’nin bilim firarda otobüsü, sokak sokak dolaşarak çocukları farklı branşlardaki bilimsel atölye etkinlikleri ile buluşturdu. Ekinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başkan Dursun, “Çocuklarımızın yüzündeki heyecanı, mutluluğu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi ’Mesafeler Bilime Engel Değil’ mottosuyla yola çıkarak küçükleri bilimle buluşturuyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimine ara veren ve daha sonra tekrar faaliyete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, öğrencilere ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ‘Bilim firarda otobüsü’ ile genelinde sokak sokak dolaşıyor. 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle çocuklar bir yandan öğreniyor bir yandan da eğleniyorlar.

Cumhuriyet Mahallesi Masal Parkı’na gelen bilim fuarda otobüsüne çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 6 atölye ve 11 farklı alanda uzman eğitmenler tarafından verilen atölye eğitimlerini çocuklar, en ince noktasına kadar takip etti.

Gerçekleştirilen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da katıldı. Çocuklarla güzel vakit geçiren Başkan Dursun, atölyeleri ziyaret ederek çalışmalara katıldı.

“Çocuklarımızın yüzündeki gülücüğü gördüğümüzde bizde mutlu oluyoruz”

Bilim Firarda etkinliğine katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bilim firarda bir otobüsümüzle hareket ettiğimiz ve 15 mahalleye uğradığımız ve bu mahallelerde bilimi çocuklarla buluşturduğumuz bir programımız. Yaklaşık 9 kategoride bilim etkinliğimiz var. Burada akıl ve zeka oyunlarımız, drama atölyemiz, oyun atölyemiz ve oyun alanlarımızla çocuklarımızın huzur bulması için onlarla bir aradayız. Çocuklarımızın yüzündeki gülücüğü gördüğümüz müddetçe bizde mutlu oluyoruz. Bilim firarda da çok emek var esasında. Bilim firarda otobüsü büyük binalardan çıkardığımız hizmeti evine, parkına kadar gittiğimiz çok özel bir programımız. 2 Ağustos’ta başladık ve 31 Ağustosa kadar devam edecek. Bugüne kadar 2 bin 200 pırıl pırıl çocuğumuza ulaştık” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise çok eğlendiklerini ve becerilerimi geliştirdiklerini kaydettiler.